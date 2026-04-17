«Пасхальный дар»: соревнования по виртуальным гонкам на Сухонской улице

На 12 популярных площадках «Московских сезонов» разворачивается высокотехнологичная зона автосим-гонок с профессиональными гоночными симуляторами, воссоздающими атмосферу реальных соревнований.





В этот раз особый акцент сделан на благотворительность. За каждого уникального участника организаторы перечисляют пожертвование через благотворительный сервис MOS.RU.





Соревнования проходят в трех классах, чтобы равные возможности были у каждого. Новички выходят на старт в классе «Практик», уверенные в своих силах участники соревнуются в категории «Про», а самые опытные пилоты доказывают мастерство в лиге «Мастерс». Правило «одной попытки в день» делает каждый заезд по-настоящему ценным и ответственным, как в большом спорте. В фестивале «Пасхальный дар» также появляется женский зачет. По итогам фестиваля будет определена тройка самых быстрых участниц среди всех площадок.





В этом сезоне участников ждет обновленная трасса — виртуальная Москва по 1-му Раушкскому переулку, позволяющая почувствовать динамику города и драйв скорости.





Фестиваль «Пасхальный дар» делает благотворительность частью повседневной жизни. В этом году в нем участвуют 30 благотворительных фондов, реализующих около 100 программ от некоммерческих и общественных организаций. Гости фестиваля могут присоединиться к добрым инициативам, активно провести время и внести личный вклад в общее дело помощи. Подробности о фестивале «Пасхальный дар» можно найти на сайте.