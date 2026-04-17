Новости
Новости 18+
St
При взрыве мусора во Владикавказе погиб коммунальщик
18+
В контейнер могла попасть пиротехника со склада, который взорвался неделей ранее
Новости

Во Владикавказе на пересечении улицы Интернациональной и Партизанского переулка во время погрузки мусорных контейнеров произошел взрыв. Погиб сотрудник коммунальных служб, выполнявший работы по уборке территории, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. 


На месте происшествия работают правоохранительные органы и экстренные службы. Поскольку проводить разгрузку и обследование содержимого на месте небезопасно, мусоровоз решено отбуксировать на полигон, уточнил позже Меняйло. Там специалисты выгрузят весь мусор и проверят его на наличие возможных взрывоопасных предметов и веществ.


Одна из версий ЧП — в контейнер попала часть пиротехники со склада, который взорвался неделей ранее, пишут Telegram-каналы. 


Трагедия произошла 10 апреля в Партизанском переулке. Тогда два человека погибли на месте, еще один скончался в больнице. Пострадали 15 человек, в том числе двое детей. 


По факту взрыва на складе было возбуждено уголовное дело. СК установил, что в здании велось нелегальное производство пиротехники, были изъяты компоненты и готовая продукция.

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс
Telegram
Дзен
VK
#чп #взрыв #владикавказ #меняйло
Загрузка...
Загрузка...