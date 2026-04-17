При взрыве мусора во Владикавказе погиб коммунальщик

Во Владикавказе на пересечении улицы Интернациональной и Партизанского переулка во время погрузки мусорных контейнеров произошел взрыв. Погиб сотрудник коммунальных служб, выполнявший работы по уборке территории, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.





На месте происшествия работают правоохранительные органы и экстренные службы. Поскольку проводить разгрузку и обследование содержимого на месте небезопасно, мусоровоз решено отбуксировать на полигон, уточнил позже Меняйло. Там специалисты выгрузят весь мусор и проверят его на наличие возможных взрывоопасных предметов и веществ.





Одна из версий ЧП — в контейнер попала часть пиротехники со склада, который взорвался неделей ранее, пишут Telegram-каналы.





Трагедия произошла 10 апреля в Партизанском переулке. Тогда два человека погибли на месте, еще один скончался в больнице. Пострадали 15 человек, в том числе двое детей.





По факту взрыва на складе было возбуждено уголовное дело. СК установил, что в здании велось нелегальное производство пиротехники, были изъяты компоненты и готовая продукция.