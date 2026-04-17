В России могут запретить использовать пауэрбанки на борту самолетов во время полета

Росавиация рекомендовала Минтрансу проработать вопрос внесения изменений в воздушное законодательство, предусматривающих ограничение или полный запрет применения пауэрбанков на борту.





Такая мера предложена по итогам расследования инцидента с самолетом «Уральских авиалиний», пишут «Известия». В феврале при перелете из Екатеринбурга в Стамбул на борту произошло возгорание портативного устройства. Задымление в салоне возникло после «хлопка» у места пассажира, перевозившего пауэрбанк. Бортпроводники ликвидировали возгорание. Устройство поместили в контейнер с водой. В результате инцидента были повреждены подушка кресла и привязной ремень, а сам пассажир получил ожог большого пальца.





Комиссия пришла к выводу, что решение экипажа о продолжении полета было обоснованным. Но выявлены и недостатки, в том числе отсутствие в нормативно-правовых актах РФ прямого запрета на использование пассажирами в полете портативных аккумуляторов.





«Уральские авиалинии» уже ограничивают применение пауэрбанков. «Аэрофлот», S7 Airlines и Azur Air запрещают их использование.