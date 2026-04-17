Главу иркутского Бодайбо, оставшегося без тепла в морозы, оштрафовали на 10 тысяч рублей

В конце января в Бодайбо (население менее 9 тысяч человек) перемерз центральный водовод, четыре котельные остановились. Без воды и тепла в 40-градусные морозы остались две школы и почти 200 домов, в которых живут более 1,3 тысячи человек. Питьевую воду и обогреватели развозили волонтеры, власти объявили режим ЧС регионального уровня.





Прокуратура возбудила административное дело о невыполнении обязанностей по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Суд оштрафовал Алексея Ботвина на 10 тысяч рублей (это минимально возможное взыскание по части 1 статьи 20.6 КоАП).





Ремонт водовода продлился до весны. После того как снабжение восстановили, по трубам стала течь черная вода с запахом нефтепродуктов. В феврале и марте в Бодайбо еще несколько раз отключали воду из-за новых прорывов теплотрассы и аварий на котельных.





Ботвин находится под домашним арестом по уголовному делу о превышении должностных полномочий. Главу городского поселения задержали в конце февраля.