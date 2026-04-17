В Ленобласти усилят борьбу с дронами, к защите неба собираются привлечь резервистов

Губернатор Дрозденко заявил о создании дополнительных мобильных огневых групп

В Ленинградской области усилят меры по борьбе с беспилотниками, сообщил губернатор Александр Дрозденко. В рамках решения будет оказана дополнительная материальная и техническая помощь 6-й гвардейской армии ВВС и ПВО, дислоцированной на территории региона.


Также принято решение о создании дополнительных мобильных огневых групп, которые разместят на территории предприятий, организаций и объектов критической инфраструктуры. Они поступят в распоряжение 6-й гвардейской армии ВВС-ПВО и отдельных воинских подразделений, указал глава региона.


Для формирования экипажей мобильных огневых групп планируется привлечь резервистов. Дрозденко обратился к жителям Ленинградской области, прежде всего к ветеранам — участникам СВО, имеющим боевой опыт, а также к отставникам, проходившим службу в советской и российской армии. Им предложат заключить трехлетний контракт по схеме резервистов.


Одновременно все резервисты будут трудоустроены на предприятия и организации критической инфраструктуры, которые они будут защищать.

#ленинградская область #дрозденко #резервисты #атака беспилотников
