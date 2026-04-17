Песков отверг заявления о том, что Путину не докладывают о происходящем в России
Он также не стал дальше дискутировать по поводу видеообращения Бони
Новости

Песков отверг заявления о том, что Путину не докладывают о происходящем в России

Он также не стал дальше дискутировать по поводу видеообращения Бони

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отверг утверждения о том, что президенту России Владимиру Путину не докладывают о реальной ситуации в стране. Ранее некоторые блогеры высказывали сомнения по этому поводу.


«Путин — глава государства, и его полномочия подразумевают самый широкий круг вопросов, которые находятся на повестке дня», — сказал Песков.


Он также заявил, что не видит смысла дальше дискутировать по поводу видеообращения блогера Виктории Бони. Видео было опубликовано 14 апреля. 


В 18-минутном ролике Боня подняла проблемы ограничений интернета, наводнений в Дагестане и массового забоя скота в Новосибирской области. Сама телеведущая не живет в стране. 

#виктория боня #владимир путин #дмитрий песков
