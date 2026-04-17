Песков отверг заявления о том, что Путину не докладывают о происходящем в России

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отверг утверждения о том, что президенту России Владимиру Путину не докладывают о реальной ситуации в стране. Ранее некоторые блогеры высказывали сомнения по этому поводу.





«Путин — глава государства, и его полномочия подразумевают самый широкий круг вопросов, которые находятся на повестке дня», — сказал Песков.





Он также заявил, что не видит смысла дальше дискутировать по поводу видеообращения блогера Виктории Бони. Видео было опубликовано 14 апреля.





В 18-минутном ролике Боня подняла проблемы ограничений интернета, наводнений в Дагестане и массового забоя скота в Новосибирской области. Сама телеведущая не живет в стране.