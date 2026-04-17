«Мосфото» опубликовало кадры с мероприятия «Моспитомец х Четвероногий друг»

В городском медиабанке «Мосфото» появились фотографии с мероприятия «Моспитомец х Четвероногий друг», которое проходит с 16 по 19 апреля на Тверском бульваре в рамках фестиваля «Пасхальный дар».





На площадке работает выставка-пристройство, где посетители могут познакомиться с кошками и собаками из городских приютов и забрать домой любого из более чем 200 питомцев. Для владельцев животных подготовили специальную программу: лекции экспертов, груминг-салоны, модный маркет и обучение четвероногих новым трюкам.





Все файлы в «Мосфото» проверены и легальны. Их можно бесплатно скачивать, публиковать в соцсетях, мессенджерах и СМИ, а также использовать в презентациях при условии указания источника — foto.mos.ru.