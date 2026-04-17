Иран открыл Ормузский пролив для коммерческих судов на 10 дней

Иран открыл Ормузский пролив для прохода всех коммерческих судов на 10 дней, Об этом сообщил глава МИД Исламской Республики Аббас Арагчи.





По его словам, решение принято в связи с прекращением огня в Ливане, и проход будет осуществляться по маршруту, ранее объявленному Организацией портов и морского транспорта Ирана.





Президент США Дональд Трамп поблагодарил Тегеран за этот шаг.





Режим 10-дневного перемирия между Израилем и Ливаном вступил в силу 17 апреля в полночь по московскому времени. Однако через несколько часов Бейрут заявил о нарушениях прекращения огня со стороны Израиля.