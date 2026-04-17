Минюст обновил реестр иноагентов — в список попали экс-сопредседатель «Голоса»*, активисты и ученый

Министерство юстиции России расширило реестр иностранных агентов. В список включены пять человек, сообщается на сайте ведомства.





В перечень добавлены экс-сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос»* Андрей Бузин, активистка Мария Вьюшкова, ученый-химик Александр Кабанов, активисты Александр Колосков и Дмитрий Семенов.





Александру Кабанову 64 года. Работает в России и США. Его научная деятельность связана в том числе с наномедициной и доставкой лекарств и генов. Одно из его открытий привело к созданию «принципиально нового препарата для лечения рака с множественной лекарственной устойчивостью, который в настоящее время проходит клинические испытания», сказано на сайте, посвященном российской программе мегагрантов.





Кабанов в том числе распространял недостоверную информацию о действиях властей РФ, выступал против СВО, сказано в обосновании Минюста.





*Движение «Голос» включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.