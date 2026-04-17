В Москве наградили лучших чтецов поэзии о войне — в конкурсе участвовали более 13 тысяч детей

В Московском центре качества образования прошла торжественная церемония награждения победителей фестиваля «Читать, знать, помнить», который ежегодно проводится в рамках образовательного проекта «Мой героический район».





Участников, исполнивших стихи и прозу о Великой Отечественной войне, наградила председатель Комитета Госдумы по просвещению и куратор проекта Ирина Белых. Школьникам и их педагогам вручили памятные грамоты.





В 2025 году в фестивале приняли участие более 13 тысяч детей. В финальном городском этапе лауреатами стали 40 участников и 7 семейных ансамблей.





В завершение мероприятия дети, родители и учителя вместе спели песню «Пусть всегда будет солнце».