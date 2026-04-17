«Без разницы, НАТО или нет»: в Госдуме пригрозили ракетным ударом по Европе из-за поставки дронов Украине

В Госдуме назвали «охламонами» страны, помогающие дронами ВСУ и пригрозили ракетным ударом по их объектам. По словам Андрея Картаполова, армия России не будет смотреть, НАТО это или не НАТО.





«Конечно, наша армия может ударить по этим объектам, если будет решение и приказ верховного главнокомандующего. Для этого [Минобороны РФ] и опубликовали список, чтобы эти охламоны понимали, что к ним может прилететь в любую минуту. Нам без разницы, [страна входит в] НАТО или нет. Если они снабжают нашего врага оружием — значит они рискуют получить в ответ», — заявил Daily Storm глава думского комитета по обороне Картаполов.





Генерал добавил, что европейские cтраны, помогающие дронами армии Украины, должны быть готовы к любым развитиям событий: «Это сигнал для них. Но за каждым сигналом может последовать более резкая методология убеждения или принуждения».





Минобороны РФ ранее раскрыло адреса филиалов украинских предприятий в Европе, которые производят дроны для атак на Россию. Они, по данным ведомства, находятся в Великобритании, Германии, Дании, Латвии, Литве, Нидерландах, Польше и Чехии. А в Германии, Испании, Италии, Чехии, Израиле и Турции производят комплектующие для дронов, уточнили в Минобороны.





Решение нескольких стран Европы нарастить производство и поставку беспилотников Украине для ударов по территории РФ ведет к «резкой эскалации военно-политической обстановки на всем Европейском континенте», предупредили в российском оборонном ведомстве.