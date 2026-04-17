В кинопарке «Москино» прошли съемки новой комедии «На ход ноги» с Иваном Охлобыстиным

В кинопарке «Москино» прошли съемки новой комедии «На ход ноги», в которой задействованы актеры Иван Охлобыстин и Кристина Бабушкина. Работа над ключевыми для главного героя сценами велась в локации «Аэропорт» и в салоне самолета Boeing, сообщила пресс-служба московского кинокластера.





По сюжету фильма в канун новогодних праздников Смерть решает ненадолго сменить род деятельности и примерить на себя неожиданное амплуа. Помимо Охлобыстина и Бабушкиной, роли в комедии исполнили Егор Сальников, Нина Усатова, Алена Дроздова, Владимир Сычев, Борис Каморзин и другие. Кто из актеров сыграет представителя Небесной канцелярии, создатели пока не раскрывают. Охлобыстин предстанет в неожиданной роли, но в узнаваемом костюме Деда Мороза.





Продюсер Анжело Сконда высоко оценил организацию съемок: в павильоне «Аэропорт» нашлось все необходимое — от гримерных до костюмерных. Локация полностью соответствовала творческим задачам. Продюсер и режиссер-постановщик фильма Василий Быстров также отметил высокий уровень координации художественной команды и комфортные условия для работы.





В кинопарке «Москино» создана полноценная зона «Аэропорт» со стойками регистрации, зоной досмотра багажа, эскалаторами и салоном настоящего самолета с креслами, туалетами и зоной подготовки питания. Производством комедии занимается компания «Идея кино». Премьера фильма состоится в канун 2027 года.





Кинопарк «Москино» — часть проекта мэра столицы «Москва – город кино» и объект московского кинокластера.