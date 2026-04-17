Решетников заявил, что ресурсы российской экономики «во многом исчерпаны»

Министр экономического развития Максим Решетников на всероссийском форуме «Мой бизнес» во Всеволожске заявил, что макроэкономическая ситуация в России сейчас значительно более сложная, чем в последние годы. Он назвал несколько факторов: крепкий рубль, нехватка трудовых ресурсов, высокие процентные ставки и бюджетные ограничения.





По словам министра, в последние годы бизнес научился справляться с кадровым дефицитом и ростом зарплат, поскольку в экономике были резервы. Однако сейчас эти резервы во многом исчерпаны. Ситуация осложняется и налоговыми изменениями, к которым бизнесу приходится адаптироваться.





Решетников предупредил, что на бизнесе отразятся и крепкий рубль, и высокие ставки. Хотя ставки снижаются, это будет происходить медленнее, чем хотелось бы, в том числе из-за бюджетной ситуации.





Главной задачей для бизнеса на ближайшее время министр назвал управление себестоимостью и затратами, поиск способов добиться большего от имеющихся ресурсов и повышение производительности труда. По его словам, необходимо максимально тиражировать методики и подходы, которые уже есть в бизнесе, а также использовать возможности IT и искусственного интеллекта для повышения эффективности предпринимателей.