В Оренбургской области задержали стрелка, который убил полицейского и ранил еще троих

В Оренбургской области задержан мужчина, расстрелявший полицейских несколько дней назад. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.





Скрывавшегося злоумышленника обнаружили и блокировали 18 апреля в районе села Белошапка. На месте ждут сотрудников Росгвардии и следственно-оперативную группу.





Инцидент произошел вечером 16 апреля в поселке Аккермановка города Новотроицка. Сотрудники полиции прибыли задержать мужчину, находившегося в федеральном розыске, но он открыл огонь. В результате перестрелки один сотрудник погиб, трое ранены. Возбуждено уголовное дело.





Погиб старший лейтенант полиции Никита Гнусин, это случилось в день его 28-летия. Он служил в полиции с августа 2021 года, был участковым, затем оперативником, недавно вернулся из зоны СВО. У него остался четырехлетний сын.