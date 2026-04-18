В Оренбургской области задержали стрелка, который убил полицейского и ранил еще троих

Погибшему старшему лейтенанту исполнилось 28 лет в день смерти

В Оренбургской области задержан мужчина, расстрелявший полицейских несколько дней назад. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.


Скрывавшегося злоумышленника обнаружили и блокировали 18 апреля в районе села Белошапка. На месте ждут сотрудников Росгвардии и следственно-оперативную группу.


Инцидент произошел вечером 16 апреля в поселке Аккермановка города Новотроицка. Сотрудники полиции прибыли задержать мужчину, находившегося в федеральном розыске, но он открыл огонь. В результате перестрелки один сотрудник погиб, трое ранены. Возбуждено уголовное дело.


Погиб старший лейтенант полиции Никита Гнусин, это случилось в день его 28-летия. Он служил в полиции с августа 2021 года, был участковым, затем оперативником, недавно вернулся из зоны СВО. У него остался четырехлетний сын.

#оренбургская область #расстрел #полицейский
