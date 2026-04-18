Президент Польши выронил пакетик со снюсом в эфире и признался, что ему будет сложно запретить его в стране

Президент Польши Кароль Навроцкий попал в неловкую ситуацию во время интервью YouTube-каналу Zero. Во время записи он выронил пакетик со снюсом.





Отвечая на вопрос слушателя, он достал из внутреннего кармана пиджака никотиновые подушечки, которые тут же выпали у него из рук. Ведущий поднял их и вернул президенту, после чего в студии раздался смех.





«Простите, они смеются над тем, что я подавал снюс президенту», — сказал ведущий.





Самого Навроцкого спросили о правительственной инициативе по запрету продажи электронных сигарет и снюсов. Он признался, что ему было бы трудно принять такое решение.





«Это будет трудное решение, потому что оно касается меня, и об этом знает вся Польша», — заявил глава государства.





Ранее Навроцкого не раз уличали в употреблении стимулирующих веществ на публике — в частности, на 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке и во время предвыборных теледебатов. При этом он неоднократно подчеркивал, что не видит в этом ничего предосудительного и отказываться от снюсов не собирается.