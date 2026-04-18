Беспилотники атаковали Самарскую область: обломки упали около роддома

Утром 18 апреля Самарская область подверглась атаке беспилотников. Об этом в социальных сетях сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.





Падение одного из БПЛА зафиксировано в непосредственной близости от родильного дома в Новокуйбышевске. В здании выбиты стекла, пострадавших нет. Все пациенты были переведены в соседние медицинские учреждения, на месте развернули оперативный штаб.





Также были зафиксированы прилеты по промышленным предприятиям Новокуйбышевска и Сызрани. По предварительным данным, жертв нет. Экстренные службы работают на местах, развернуты оперативные штабы. Губернатор отметил, что угроза атаки сохраняется и призвал жителей соблюдать меры безопасности.