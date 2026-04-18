В Забайкалье опрокинулся автобус с китайцами: один человек погиб, 12 пострадали

Автобус с иностранными гражданами перевернулся на трассе в Забайкальском крае. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.





ДТП случилось на 70-м километре трассы «Чита – Забайкальск». По предварительным данным, в салоне находились около 40 человек. В результате аварии один человек погиб на месте, его тело деблокировали спасатели МЧС. Двенадцать пассажиров получили травмы различной степени тяжести, им оказывается медицинская помощь.





Следователи проводят доследственную проверку по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Прокуратура также организовала проверку по факту ДТП. Ведомство оценит соблюдение требований безопасности дорожного движения и правил перевозки пассажиров.





Представительство МИД России в Чите уточнило, что в автобусе могли быть граждане Китая. Ведомство готово оказать помощь пострадавшим.





Как рассказал представитель МИД Дмитрий Алемасов порталу «Чита.ру», в автобусе, предположительно, ехали рабочие, данных о туристах пока нет. При необходимости дипломаты помогут установить личности пострадавших и связь с ними через генконсульство в Иркутске.