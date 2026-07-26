ЛДПР потребовала решить жилищные проблемы семей военных флота в отдаленных гарнизонах

ЛДПР выступила с инициативой по поддержке семей военнослужащих в День Военно-морского флота России. Лидер партии Леонид Слуцкий отметил, что решения жилищного вопроса люди ждут годами.





«Семьи военнослужащих в отдаленных гарнизонах годами ждут решения жилищных проблем, доступной медицины и образования. ЛДПР требует развивать жилищные программы, повышать доступность социальных услуг в гарнизонных городах», — заявил председатель партии.





По его мнению, «тыл должен быть надежным — это тоже часть боеготовности флота», а «государство обязано вкладываться в инфраструктуру гарнизонов так же системно, как в строительство кораблей».





День ВМФ в России отмечается в последнее воскресенье июля. В этом году он приходится на 26 июля.