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ЛДПР потребовала решить жилищные проблемы семей военных флота в отдаленных гарнизонах
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ЛДПР потребовала решить жилищные проблемы семей военных флота в отдаленных гарнизонах

Слуцкий заявил, что государство должно вкладываться в социальную инфраструктуру так же системно, как в строительство кораблей

Daily Storm

ЛДПР выступила с инициативой по поддержке семей военнослужащих в День Военно-морского флота России. Лидер партии Леонид Слуцкий отметил, что решения жилищного вопроса люди ждут годами. 


«Семьи военнослужащих в отдаленных гарнизонах годами ждут решения жилищных проблем, доступной медицины и образования. ЛДПР требует развивать жилищные программы, повышать доступность социальных услуг в гарнизонных городах», — заявил председатель партии. 


По его мнению, «тыл должен быть надежным — это тоже часть боеготовности флота», а «государство обязано вкладываться в инфраструктуру гарнизонов так же системно, как в строительство кораблей». 


День ВМФ в России отмечается в последнее воскресенье июля. В этом году он приходится на 26 июля.

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#леонид слуцкий #лдпр #соцзащита