В День ВМФ ЛДПР предложила направить дополнительные средства на модернизацию судостроительной инфраструктуры

ЛДПР представила инициативы по поддержке судостроительной отрасли и военнослужащих в День Военно-морского флота России, сообщил лидер партии Леонид Слуцкий.





«Судостроительная инфраструктура сегодня требует срочного обновления. ЛДПР предлагает целевым образом направить дополнительные средства на модернизацию стапелей, внедрение цифровых технологий и роботизацию производства», — заявил Слуцкий.





Он указал, что на встречах с судостроителями неоднократно подчеркивалось: военными заказами нужно обеспечить каждый отечественный завод».





День Военно-Морского Флота России каждый год отмечается в последнее воскресенье июля. В этом году страна празднует круглую дату — 330-летие со дня основания регулярного флота.