Новости
 18+
St
В День ВМФ ЛДПР предложила направить дополнительные средства на модернизацию судостроительной инфраструктуры
18+
Новости

В День ВМФ ЛДПР предложила направить дополнительные средства на модернизацию судостроительной инфраструктуры

По словам лидера партии Слуцкого, военными заказами необходимо обеспечить каждый отечественный завод

Daily Storm

ЛДПР представила инициативы по поддержке судостроительной отрасли и военнослужащих в День Военно-морского флота России, сообщил лидер партии Леонид Слуцкий.


«Судостроительная инфраструктура сегодня требует срочного обновления. ЛДПР предлагает целевым образом направить дополнительные средства на модернизацию стапелей, внедрение цифровых технологий и роботизацию производства», — заявил Слуцкий. 


Он указал, что на встречах с судостроителями неоднократно подчеркивалось: военными заказами нужно обеспечить каждый отечественный завод». 


День Военно-Морского Флота России каждый год отмечается в последнее воскресенье июля. В этом году страна празднует круглую дату — 330-летие со дня основания регулярного флота. 

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс Telegram Дзен VK
#леонид слуцкий #лдпр #вмф