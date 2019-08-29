Лукашенко отправил подарки чете Трампов и рассказал о «вмешательстве» в выборы США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко передал советнику Дональда Трампа по нацбезопасности Джону Болтону подарки для президентской четы. Своему американскому коллеге Лукашенко подарил кортик, а его супруге Мелании — скатерть с салфетками из белорусского льна. Президент Белоруссии в шутку добавил, что «вмешивался» в выборы президента США в 2016 году, чтобы Трамп победил.
«Я «вмешивался» в американские выборы и болел за Трампа», — пошутил в разговоре с Болтоном Лукашенко (цитата по БелТА).
Передавая подарок для Мелании Трамп, глава Белоруссии подчеркнул, что скатерть с салфетками имеет отношение к «славянскому льну», намекая на то, что первая леди США родилась в Словении. Болтон получил два подарка: шоколадные сладости без сахара, в том числе эксклюзивный набор шоколада, созданный к II Европейским играм, а также книгу «Наследие Белоруссии» (Спадчына Беларусi).
«И передайте своему президенту самые теплые поздравления от белорусского народа. Корни его зятя [Джареда] Кушнера здесь, в Белоруссии», — добавил на прощание Лукашенко.
Ранее 29 августа в Минске прошли переговоры Лукашенко и Болтона. По словам советника Трампа, конкретных результатов по их итогам достигнуто не было, потому что главной задачей было обсуждение волнующих обе стороны вопросов.
На встрече Болтон заявил, что Белоруссия должна определиться с тем, хочет ли она оставаться суверенным государством или нет. «Мое мнение: он все еще хочет оставаться суверенным государством», — отметил он.
Лукашенко приезд высокопоставленного американского чиновника назвал историческим событием. Он также заявил о готовности к нормализации отношений двух государств и предложил начать все «с чистого листа». Болтон в свою очередь сказал, что США беспокоят вопросы прав человека и нераспространения оружия. Советник Трампа подчеркнул, что они не обсуждали с президентом Белоруссии вопрос восстановления странами дипломатического присутствия на уровне послов.