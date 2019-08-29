Глава ФАС предложил лишить российские госкорпорации привилегий

Госкорпорации необходимо перевести в акционерные общества и лишить их всех привилегий. Об этом на встрече с журналистами заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев. По его словам, ведомство планирует включить эту инициативу в национальный план развития конкуренции на 2021-2025 годы.





«Надо уничтожить российские госкорпорации — перевести в другие организационные формы. Они должны стать простыми акционерными обществами без привилегий. У них очень много преференций и особенностей и они используют преимущества, убивая конкурентов», — цитирует РБК Артемьева.





Также глава ФАС поделился своими идеями по поводу появления «экономического чуда» в России. Для этого нужно последовать примеру Южной Кореи, уверен Артемьев, и отказаться от монополий.





«Они [Южная Корея] провели гигантскую реформу, преобразовали свои чеболи [крупные промышленные конгломераты, на долю которых приходилась большая часть рынка] в акционерные общества, раздробили их и поддержали малый бизнес. Весь смысл национальных планов [о развитии конкуренции], что мы пишем, похож на это. Мы хотим российского экономического чуда. Без конкуренции его не будет, [будет] стагнирующая экономика с темпами роста 2%», — считает Артемьев.





В России на текущий момент существует шесть государственных корпораций: ВЭБ.РФ, «Ростех», «Роскосмос», «Росатом», Агентство страхования вкладов и Фонд содействия реформированию ЖКХ. В то же время, уточняет РБК, «Росатом» и «Роскосмос» не работают на конкурентных рынках.





Ранее 29 августа премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия нуждается в «здоровой конкуренции», которую необходимо развивать для эффективного функционирования рыночной экономики. Политик отметил, что сейчас рассматривается законопроект о запрете создания унитарных предприятий на конкурентных рынках. Документ планируют принять в осеннюю сессию.