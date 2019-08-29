Немецкий журнал сообщил, что жертвы взрыва под Северодвинском умерли от радиации

После взрыва на военном полигоне под Северодвинском в одну из областных больниц были доставлены трое зараженных радиацией пострадавших, рассказал немецкому журналу Der Spiegel один из врачей на условиях анонимности. Медиков никто о заражении не предупредил. Позже пострадавших отправили в Москву, но двое из них умерли по дороге в аэропорт от последствий острой лучевой болезни, сообщил источник.





«Пациенты были доставлены <…> авиационной спасательной службой нашей больницы. Трех мужчин в возрасте около 30 лет или моложе. Мужчины были голыми и покрыты фольгой, их одежда лежала в полиэтиленовых пакетах. У одного был перелом позвоночника, у другого, думаю, перелом таза. Травмы были тяжелыми, но не представляли угрозы для жизни <…> Всем троим необходимо было провести операцию», — рассказал изданию источник.





«Не поступало прямых указаний о том, что эти пациенты заражены радиацией. При этом врач, который был вместе со спасательной службой на месте аварии, указал вышестоящим на такую возможность, но информацию не передали дальше», — отметил он. В больнице отсутствует практика осмотра больных в защитных костюмах, и врачи нередко контактировали с пациентами голыми руками, добавил собеседник.





«Перед операцией в операционную пришли дозиметристы. Одна из них сразу выбежала, когда увидела цифры. У головы одного из пациентов было зафиксировано бета-излучение 25 тысяч микрорентген в час. Пациентов увезли из операционного зала обратно в приемный покой и по очереди мыли их в ванной. Ванна потом была настолько заражена, что позднее военные ее вообще демонтировали. После того как пациентов помыли, было еще раз проведено измерение и все-таки принято решение об операции», — поделился врач.





После проведения операции пациентов подготовили к отправке в Москву, однако двое умерли по пути в аэропорт. Но «не от травм, а от последствий облучения», подчеркнул медработник. «Я специально спросил об этом лечащих врачей. Кроме того, в интернет попало врачебное заключение по одному из пациентов. У него было 25 тысяч лейкоцитов в микролитре крови, при максимально допустимом значении в 10 тысяч. Это огромная цифра. Эти двое погибли от последствий острой лучевой болезни», — указал собеседник.





Он рассказал, что еще троих пострадавших отправили в больницу имени Семашко, но перед этим их «дезактивировали». Источник в беседе с немецким журналом выразил недоумение, почему этого не было сделано в их случае и зачем нужно было пострадавших отправлять в гражданскую больницу, если ранения были получены на военном полигоне.





«На следующий день пришли из ФСБ и взяли подписку о неразглашении тайны со всех, кто как-то был задействован. В пятницу была изъята вся медицинская документация, в том числе и электронная <…> Мы понимаем, что у нас больше нет доказательств, чтобы обратиться в суд или прокуратуру <…> По слухам, это решение было принято на очень высоком уровне — возможно, на уровне заместителя министра обороны, с губернатором, главврачом больницы», — добавил собеседник Der Spiegel.





Сотрудники больницы также встретились с представителями Министерства здравоохранения. Несмотря на принятое решение об отправке на обследование 57 работников медучреждения, в столицу выехали лишь 20 человек. У одного из врачей в организме был обнаружено радиоактивное вещество цезий-137 (радиоактивное вещество, образуется при делении ядер в ядерном реакторе или ядерном оружии).





«После этого эксперты из Москвы приехали к нам и проводили обследование здесь. Но, по нашему мнению, это был фарс. Здесь нет необходимого оборудования для обнаружения радионуклидов. У нас взяли только анализы крови и мочи и проверили щитовидную железу <…> Обращение с нами, врачами, один в один напоминает мне ситуацию в Чернобыле», — подчеркнул врач.





23 августа интернет-издание DivaNews опубликовало заявление Минздрава Архангельской области, где сообщалось, что около 110 человек (врачи, водители, пилоты и так далее), которые работали ликвидаторами последствий взрыва под Северодвинском близ села Ненокса, прошли медобследование и ни одного случая радиоактивного заражения выявлено не было.





Однако у одного из обследованных специалистов был все же обнаружен цезий-137 — представители ведомства отказались это связывать с ЧП под Северодвинском.





«По заключению специалистов, <…> цезий-137 является продуктом распада радионуклидов и имеет свойство накапливаться в рыбе, грибах, лишайниках, водорослях. С определенной долей вероятности можно предположить, что в организм человека этот элемент попал через продукты, которые он принимал в пищу», — заявила исполняющая обязанности главы ведомства Татьяна Русинова.