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Немецкий журнал сообщил, что жертвы взрыва под Северодвинском умерли от радиации
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Немецкий журнал сообщил, что жертвы взрыва под Северодвинском умерли от радиации

Собеседник издания выразил недоумение, почему пострадавших на военном полигоне отправили в гражданскую больницу

Собеседник издания выразил недоумение, почему пострадавших на военном полигоне отправили в гражданскую больницу
Коллаж: © Daily Storm

После взрыва на военном полигоне под Северодвинском в одну из областных больниц были доставлены трое зараженных радиацией пострадавших, рассказал немецкому журналу Der Spiegel один из врачей на условиях анонимности. Медиков никто о заражении не предупредил. Позже пострадавших отправили в Москву, но двое из них умерли по дороге в аэропорт от последствий острой лучевой болезни, сообщил источник.


«Пациенты были доставлены <…> авиационной спасательной службой нашей больницы. Трех мужчин в возрасте около 30 лет или моложе. Мужчины были голыми и покрыты фольгой, их одежда лежала в полиэтиленовых пакетах. У одного был перелом позвоночника, у другого, думаю, перелом таза. Травмы были тяжелыми, но не представляли угрозы для жизни <…> Всем троим необходимо было провести операцию», рассказал изданию источник.


«Не поступало прямых указаний о том, что эти пациенты заражены радиацией. При этом врач, который был вместе со спасательной службой на месте аварии, указал вышестоящим на такую возможность, но информацию не передали дальше», отметил он. В больнице отсутствует практика осмотра больных в защитных костюмах, и врачи нередко контактировали с пациентами голыми руками, добавил собеседник.


«Перед операцией в операционную пришли дозиметристы. Одна из них сразу выбежала, когда увидела цифры. У головы одного из пациентов было зафиксировано бета-излучение 25 тысяч микрорентген в час. Пациентов увезли из операционного зала обратно в приемный покой и по очереди мыли их в ванной. Ванна потом была настолько заражена, что позднее военные ее вообще демонтировали. После того как пациентов помыли, было еще раз проведено измерение и все-таки принято решение об операции», поделился врач.


После проведения операции пациентов подготовили к отправке в Москву, однако двое умерли по пути в аэропорт. Но «не от травм, а от последствий облучения», подчеркнул медработник. «Я специально спросил об этом лечащих врачей. Кроме того, в интернет попало врачебное заключение по одному из пациентов. У него было 25 тысяч лейкоцитов в микролитре крови, при максимально допустимом значении в 10 тысяч. Это огромная цифра. Эти двое погибли от последствий острой лучевой болезни», указал собеседник.


Он рассказал, что еще троих пострадавших отправили в больницу имени Семашко, но перед этим их «дезактивировали». Источник в беседе с немецким журналом выразил недоумение, почему этого не было сделано в их случае и зачем нужно было пострадавших отправлять в гражданскую больницу, если ранения были получены на военном полигоне.


«На следующий день пришли из ФСБ и взяли подписку о неразглашении тайны со всех, кто как-то был задействован. В пятницу была изъята вся медицинская документация, в том числе и электронная <…> Мы понимаем, что у нас больше нет доказательств, чтобы обратиться в суд или прокуратуру <…> По слухам, это решение было принято на очень высоком уровне — возможно, на уровне заместителя министра обороны, с губернатором, главврачом больницы», добавил собеседник Der Spiegel.


Сотрудники больницы также встретились с представителями Министерства здравоохранения. Несмотря на принятое решение об отправке на обследование 57 работников медучреждения, в столицу выехали лишь 20 человек. У одного из врачей в организме был обнаружено радиоактивное вещество цезий-137 (радиоактивное вещество, образуется при делении ядер в ядерном реакторе или ядерном оружии).


«После этого эксперты из Москвы приехали к нам и проводили обследование здесь. Но, по нашему мнению, это был фарс. Здесь нет необходимого оборудования для обнаружения радионуклидов. У нас взяли только анализы крови и мочи и проверили щитовидную железу <…> Обращение с нами, врачами, один в один напоминает мне ситуацию в Чернобыле», подчеркнул врач.


23 августа интернет-издание DivaNews опубликовало заявление Минздрава Архангельской области, где сообщалось, что около 110 человек (врачи, водители, пилоты и так далее), которые работали ликвидаторами последствий взрыва под Северодвинском близ села Ненокса, прошли медобследование и ни одного случая радиоактивного заражения выявлено не было.


Однако у одного из обследованных специалистов был все же обнаружен цезий-137 — представители ведомства отказались это связывать с ЧП под Северодвинском.


«По заключению специалистов, <…> цезий-137 является продуктом распада радионуклидов и имеет свойство накапливаться в рыбе, грибах, лишайниках, водорослях. С определенной долей вероятности можно предположить, что в организм человека этот элемент попал через продукты, которые он принимал в пищу», — заявила исполняющая обязанности главы ведомства Татьяна Русинова.


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19 августа президент России Владимир Путин в преддверии переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил журналистам, что никакой угрозы в связи с инцидентом на военном полигоне под Северодвинском нет. По словам главы государства, эксперты контролируют ситуацию. Путин также сказал, что в районе ЧП власти принимают превентивные меры, «чтобы не было никаких неожиданностей».


8 августа на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошел взрыв при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. 10 августа «Росатом» сообщил, что жертвами инцидента стали пять сотрудников госкорпорации, еще трое пострадали и были госпитализированы.


Администрация Северодвинска опубликовала информацию, что после взрыва радиационный фон примерно на 30 минут поднимался до двух микрозивертов в час при установленной норме 0,6 микрозиверта в час. Росгидромет объяснил это явление тем, что над городом 8 августа проходило облако радиоактивных инертных газов.


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