Новым премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук

На первом заседании Верховная рада IX созыва назначила главой правительства Алексея Гончарука, за его кандидатуру проголосовали 290 депутатов. Перед этим Гончарук работал заместителем главы офиса украинского президента Андрея Богдана. Он стал самым молодым премьер-министром в истории Украины – ему 35 лет.





«Назначить Гончарука Алексея Валерьевича на должность премьер-министра Украины», — говорится в тексте постановления Верховной рады.





За Гончарука проголосовали 247 депутатов от фракции «Слуга народа», 21 внефракционных и 22 депутата группы «За будущее». Не голосовали за кандидатуру депутаты от «Оппозиционной платформы — За жизнь», «Батькивщины», «Голоса» и «Европейской солидарности».





Алексей Гончарук до этого дня — заместитель главы офиса президента. По образованию юрист, работал управляющим партнером одной из юридических фирм. В 2014 году баллотировался в народные депутаты от партии «Сила людей», которая на парламентских выборах набрала 0,1% голосов. Позже Гончарук был внештатным советником экс-министра экологии Игоря Шевченко.





Позже Гончарук работал советником первого вице-премьера Степана Кубива. С 2015 года Гончарук возглавил офис эффективного реагирования BRDO, который финансируется Европейским союзом.





В 2018 году Гончарук участвовал в запуске политического проекта «Люди важны», с которым связаны глава таможни Максим Нефедов и близкий к министру внутренних дел Арсену Авакову народный депутат Антон Геращенко.





На президентских выборах Гончарук поддерживал оппонента Зеленского — экс-президента Петра Порошенко. На вопрос украинских журналистов, с кем он планирует сотрудничать — с Владимиром Зеленским или Петром Порошенко, Гончарук ответил, что не понимает, кто такой Зеленский, а Порошенко ему ближе. Но уже в мае 2019 года бал назначен заместителем главы офиса президента Украины Андрея Богдана.