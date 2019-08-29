Путин уволил отвечающего за гостайну начальника информобеспечения Кремля

«Освободить Осипова Сергея Николаевича от должности начальника информационного и документационного обеспечения президента», — говорится в тексте указа, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.





Управление информационного обеспечения администрации президента занимается «организацией информационного и документационного обеспечения президента и его администрации. Обеспечивает функционирование единой системы делопроизводства в администрации президента. Организует, координирует и контролирует деятельность по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну, в администрации Президента», — сообщается на сайте Кремля.





О получении документов из Совета безопасности РФ в интервью журналисту Юлии Доренко заявлял главный редактор радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов: «Мы видим, куда попадают справки (они же мне попадают), которые пишутся в Совет безопасности. А у Незыгаря я вижу те же справки, которые они потом перерабатывают в текст».





После такого заявления Венедиктова Telegram-канал «Незыгарь» сообщил, что в администрации президента проводится служебная проверка, касающаяся утечек информации.