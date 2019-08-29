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Лукашенко предложил Болтону начать отношения между странами «с чистого листа»
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Лукашенко предложил Болтону начать отношения между странами «с чистого листа»

Белорусский лидер назвал визит помощника президента США историческим моментом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал визит в страну советника американского лидера Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона «историческим моментом». Кроме того, он предложил начать отношения между двумя государствами с «чистого листа».


«Таких заметных высокопоставленных фигур [из США] в Белоруссии не было давно. И в этом тоже историчность этого визита. Несмотря на всю шумиху, которая происходит вокруг вашей поездки, здесь много положительного, особенно для Белоруссии. <...> Нас никто в этом не упрекнет, что мы постоянно с момента ухудшения наших отношений с США предлагали закрыть эту нехорошую страницу и начать с нового листа наши отношения», цитирует агентство «БелТА» белорусского лидера.


Лукашенко предложил Болтону обсудить все проблемы между странами откровенно и по-дружески. По его мнению, это позволит создать «ту базу отношений на будущее, которая должна быть между Белоруссией и США». Кроме того, американские эксперты и специалисты регулярно посещают Минск, что свидетельствует о «некоторой истории перезагрузки отношений».


Как отмечает агентство, оба государства ранее возобновили диалог в военной сфере, здравоохранении, сельском хозяйстве и других областях совпадающих интересов. Кроме того, в марте 2019 года в Белоруссии было отменено ограничение на количество сотрудников посольства США в стране.


В мае 2019 года Минск и Вашингтон подписали меморандумы о сотрудничестве между МВД, Следственным комитетом и Агентством по борьбе с наркотиками Минюста США. В 2018 году товарооборот между странами составил 711,6 миллиона долларов, в первом полугодии 2019 года – 478 миллионов долларов.


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