Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы на 54,6 миллиона евро

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выплате долга России по взносам в Совет Европы (СЕ) за 2017-2018 годы в размере 54,6 миллиона евро. В июле Москва выплатила взнос за 2019 год в размере 33 миллионов евро. Выплата долга связана с тем, что Парламентская ассамблея Совета Европы в июне восстановила Россию в правах и пригласила российских парламентариев участвовать в сессиях.





«Принять предложение МИДа России, согласованное с Минфином… МЧС… Минкультуры… Минспортом России, о погашении в 2019 году за счет средств федерального бюджета задолженности по членским взносам Российской Федерации в бюджеты органов Совета Европы за 2017-2018 годы в размере 54,6 миллиона евро», — указано в документе, опубликованном на портале правовой информации.





Сумма будет разделена на части и перечислена на счета СЕ по линиям различных российских ведомств. По линии МИД: 44,8 миллиона евро — в регулярный бюджет СЕ, пять миллионов евро — в пенсионный резервный фонд организации, 1,1 миллиона евро — в чрезвычайный бюджет Совета Европы. 759 тысяч евро — в бюджет Европейского молодежного фонда, 393 тысячи евро — Группы по сотрудничеству в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. На счет Европейской комиссии за демократию через право — 728 тысяч евро, а в бюджет Группы государств по борьбе против коррупции — 246 тысяч евро.





По линии МЧС: 311 тысяч евро — на счет Частичного открытого соглашения СЕ по прогнозированию и оказанию помощи в случае стихийных бедствий. По линии Минкультуры: 39 тысяч евро — в бюджет Расширенного частичного соглашения о культурных маршрутах СЕ и 965 тысяч евро — на счет Европейского фонда поддержки совместного кинопроизводства.





По линии Минспорта в бюджет Расширенного частичного соглашения по спорту СЕ будет направлено 162 тысячи евро. Кроме того, премьер-министр поручил МИД РФ проинформировать СЕ о принятом решении, а Минфину — проследить за выполнением распоряжения правительства.





26 июня ПАСЕ большинством голосов подтвердила полномочия делегации России, поддержав резолюцию комитета по мониторингу. В документе рекомендуется ратифицировать полномочия, но взамен ассамблея ожидает от РФ взаимности в вопросе восстановления диалога и выполнения конкретных условий Россией до 2020 года.





После голосования замглавы российской делегации в ПАСЕ Сергей Кисляк заявил, что европейской организации долг будет возвращен, но только после того, как Россия будет полностью восстановлена в правах и сможет ими пользоваться в полном объеме. По данным СМИ, задолженность РФ перед Советом Европы составляет около 85 миллионов евро.