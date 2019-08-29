«Порошенко готовит путч»: депутат от партии Зеленского предрекла Украине новый госпереворот

«Леночка, я напишу позже об этом пост. Представляю себе атаку фб [Facebook] на всю фракцию СН [фракция Зеленского «Слуга народа»]. Хочу только тебе написать — мы оставляем [министра внутренних дел Арсена] Авакова. Другого пути нет. Порошенко готовит переворот. И очень серьезно готовит. Он ждет, что мы отправим Авакова в отставку, чтобы сразу начать. Сегодня, скорее всего, снимем неприкосновенность. Но оставим министра МВД. Я расстроена очень, но другого пути пока нет. Он останется до декабря. Именно на декабрь Петя [Порошенко] готовит путч», — приводит украинское издание «Страна.UA» сообщение депутата Рады.





Елизавета Богуцкая — дизайнер и общественная активистка, ранее проживала в Крыму. Широкую известность обрела после публикации ряда постов в социальных сетях в поддержку Украины. 29 августа она впервые очутилась в сессионном зале Верховной рады.





Во время первого заседания Верховной рады IX созыва, президентская фракция «Слуга народа», состоящая из 254 депутатов, единолично сформировала большинство.





Новым спикером Верховной рады IX созыва избран глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков. За него проголосовали 382 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов. Против Разумкова проголосовали 26 депутатов, 25 из них — представители партии экс-президента Украины, новоизбранного народного депутата Петра Порошенко «Европейская солидарность».