Глава партии «Слуга народа» Разумков избран спикером Верховной рады

Новым спикером Верховной рады IX созыва избран глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков. За него проголосовали 382 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов. Против Разумкова проголосовали 26 депутатов, 25 из них — представители партии экс-президента Украины, новоизбранного народного депутата Петра Порошенко «Европейская солидарность».





«Этот парламент войдет в историю как парламент, который сможет объединить Украину», — цитирует Разумкова РИА Новости.





Избранный спикер назвал три приоритета деятельности нового состава Рады. «Первое направление — реформы институтов власти и, прежде всего, ВРУ [Верховной рады Украины]. Второе направление, которое нам тоже надо будет пройти — это очищение власти от коррупционных практик, чрезмерной бюрократии и зарегулирования. Третье направление — это запуск механизмов стремительного экономического роста. Наша цель — рост экономики на уровне 5-7% уже в следующем году», — цитирует Разумкова 112.ua.





Президент Украины Владимир Зеленский 29 августа внес в Верховную раду законопроект о сокращении числа депутатов в высшем законодательном органе страны и закреплении пропорциональной избирательной системы.





Ранее портал nv.ua писал, что в Раде IX созыва будет новый принцип рассадки депутатов — представители партии «Слуга народа» займут всю переднюю часть зала перед трибуной, а также будут контролировать проходы к трибуне, место спикера и ложу правительства. Все остальные фракции сместили в заднюю часть зала, пишет издание. «Слуга народа» забрала себе все передние ряды, чтобы другие фракции не могли блокировать трибуну», — предположил депутат VIII созыва от Радикальной партии Олег Куприенко.





Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля. Большую часть голосов на них набрала партия Зеленского «Слуга народа» (43,16%). Следом идут «Оппозиционная платформа — за жизнь» Юрия Бойко (13,05%), «Батькивщина» Юлии Тимошенко (8,18%), «Европейская солидарность» Петра Порошенко (8,10%) и «Голос» Святослава Вакарчука (5,82%). «Слуга народа» получила 254 мандата в новой Раде, что позволяет ей создать однопартийное большинство.





35-летний Дмитрий Разумков ранее работал политтехнологом, руководил Украинской политконсалтинговой группой. В 2006 году он вступил в Партию регионов, а в 2010 году вышел из нее. Прошлой осенью он вошел в состав «Команды Зе» Владимира Зеленского. Разумков был официальным спикером штаба Зеленского.