Правительство выделит 800 миллионов рублей на помощь бизнесу в Иркутской области

Правительство выделит около 800 миллионов рублей на помощь бизнесу в пострадавшей от обильных паводков Иркутской области. Об этом на заседании кабмина заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Средства будут направлены на поддержку аграрного, а также малого и среднего бизнеса региона.
«Продолжаем оказывать поддержку людям, пострадавшим от паводков в Иркутской области. Выделяются деньги для поддержки малого и среднего бизнеса из резервов правительства, такое предложение есть, и по поддержке сельхозпроизводителей тоже выделяются деньги в общей сложности в районе 800 миллионов рублей», — цитирует ТАСС Медведева.
Премьер-министр уточнил, что, помимо Иркутской области, ряд субсидий получат системы здравоохранения Красноярского края, Хакасии, Кемеровской и Самарской областей.
По последним данным, как сообщает агентство, из-за обильных паводков, которые начались в Иркутской области в конце июня, погибли 25 человек. Еще шесть человек считаются пропавшими без вести. Всего оказалось подтоплено почти 13 тысяч домов в 165 населенных пунктах. На обеспечение жителей пострадавшей от наводнения области правительство выделило около 14,1 миллиарда рублей.
29 июля после повышения уровня воды в реках Иркутской области шесть районов региона оказались подтопленными: Нижнеудинский, Черемховский, Тулунский, Шелеховский, Слюдянский, Зиминский. Из-за стихийного бедствия пришлось эвакуировать более тысячи человек. В МЧС отметили, что уровень воды в реке Ия в районе Тулуна может выйти на 3,5 метра выше критической отметки. При таком сильном превышении реки могут затопить поселения, расположенные в их поймах, заявили в ведомстве.