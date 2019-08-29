Правительство выделит 800 миллионов рублей на помощь бизнесу в Иркутской области

Правительство выделит около 800 миллионов рублей на помощь бизнесу в пострадавшей от обильных паводков Иркутской области. Об этом на заседании кабмина заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Средства будут направлены на поддержку аграрного, а также малого и среднего бизнеса региона.





«Продолжаем оказывать поддержку людям, пострадавшим от паводков в Иркутской области. Выделяются деньги для поддержки малого и среднего бизнеса из резервов правительства, такое предложение есть, и по поддержке сельхозпроизводителей тоже выделяются деньги в общей сложности в районе 800 миллионов рублей», — цитирует ТАСС Медведева.





Премьер-министр уточнил, что, помимо Иркутской области, ряд субсидий получат системы здравоохранения Красноярского края, Хакасии, Кемеровской и Самарской областей.





По последним данным, как сообщает агентство, из-за обильных паводков, которые начались в Иркутской области в конце июня, погибли 25 человек. Еще шесть человек считаются пропавшими без вести. Всего оказалось подтоплено почти 13 тысяч домов в 165 населенных пунктах. На обеспечение жителей пострадавшей от наводнения области правительство выделило около 14,1 миллиарда рублей.