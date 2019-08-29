Экс-президент Польши осудил отказ Варшавы пригласить Путина на 80-летие начала войны

Бывший президент Польши Лех Валенса заявил, что Варшава ошиблась, не пригласив российского лидера Владимира Путина на мероприятия к 80-летию начала Второй мировой войны. По его мнению, это никак не поможет отношениям между странами, и лучше было бы, если бы глава РФ «услышал неприятные правды» о разделе Польши в 1939 году. По его словам, в памятную дату нужно напомнить всем сторонам бывшего конфликта о том, как мир изменился за 80 лет. Говоря об этом, Валенса призвал президента США Дональда Трампа также взглянуть в прошлое и «вновь сделать США империей добра».





«Больным пациентам нужно лечение. Когда у нас есть спорные вопросы, нужно говорить друг с другом, а не изолироваться. Не приглашая Россию, мы просто позволяем нашим отношениям стать еще хуже. Польшу [в 1939 году] атаковали две стороны. Одну мы пригласили, а вторую нет», — пояснил Валенса свою позицию изданию Rzeczpospolita.





По его мнению, пригласить Путина на мероприятия 1 сентября необходимо, чтобы российский лидер услышал «правду о том, как они напали на нас». «Он должен услышать несколько жестких слов — но дипломатично», — уточнил экс-президент.





Валенса подчеркнул, что в дни памятной даты Польша должна напомнить миру о произошедшем 80 лет назад. «И мы должны показать миру — мы сфокусированы на демократическом, свободном будущем и хотим строить мир на новых основаниях. Старые экономические модели, эта крысиная гонка, сегодня не работают», — добавил он.





Вместе с этим Валенса признал, что он хотел бы, чтобы одна страна внимательно взглянула в прошлое. «Многие годы США были империей добра, которая вела мир в будущее. Сейчас США перестали быть ключевым игроком в мире. Да, у вас есть военное, экономическое преимущество, но морально и политически вы больше не лидер мира. Президент Трамп, я прошу вас, верните себе эту позицию мирового лидера. Миру нужно лидерство США», — заявил экс-президент Польши, добавив, что это не достигается «дружелюбными жестами» в сторону Варшавы.





Мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны пройдут в Польше 1 сентября. Российскую делегацию на них не пригласили. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал такое решение ошибкой, поскольку без России эти мероприятия будут неполноценны. В МИД РФ заявили, что Варшава проигнорировала историческую логику и роль России в освобождении Польши от фашистов.