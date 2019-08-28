Принадлежащая Сбербанку компания оспорила госзакупку на проектирование метро в Красноярске

Контролируемая Сбербанком и АФК «Система» компания «Мост» оспорила проведение госзакупки на проектирование метро в Красноярске, указав на ряд нарушений. Жалоба от «Моста» поступила в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), госзакупку приостанови ли . За проектирование красноярской подземки планировало взяться предприятие «КрасноярскТИСИЗ», которым руководит экс-замглавы Росприроднадзора и бывший префект Северного административного округа Москвы Олег Митволь. Сумма контракта — 955 миллионов рублей.





Заказчиком закупки выступает КГКУ «Краевое транспортное управление». Власти Красноярска хотят достроить линию метрополитена, которую не закончили в 90-е годы из-за нехватки средств. Готовы всего около трех километров тоннеля. Администрация Красноярска планирует построить девять станций к 2023 году. Идею поддержал президент Владимир Путин.





Олег Митволь сообщил Daily Storm, что «КрасноярскТИСИЗ» выбран единственным поставщиком. СМИ уже сообщали, что компания готова заняться проектом. Известно, что предприятие существовало еще во времена Советского Союза и тогда проектировало будущий метрополитен Красноярска. Теперь «Мост» оспаривает госзакупку, на которую рассчитывает »КрасноярскТИСИЗ». И, согласно сайту госзакупок, конкурс приостановлен.





В тексте жалобы «Мост» указывает ФАС на несколько деталей госзакупки, которые, по мнению руководства предприятия, мешают свободной конкуренции. Во-первых, как отмечается в документе, срок подготовки проекта и проведения сопутствующих работ ограничен всего тремя месяцами, за которые невозможно провести работы качественно.





«В качестве исходных данных заказчиком предлагаются результаты инженерных изысканий, проведенных в период с 1989-го по 1997 год. За прошедшие 25-30 лет существенно изменились <...> инженерно-топографические и инженерно-геологические условия местности на отведенном для первой линии Красноярского метрополитена участке, также существенно изменились законодательство, технологии, материалы, применяемые в области проектирования метрополитенов», — сообщает «Мост» в жалобе.





Кроме того, в госзакупке говорится, что подрядчик обязан иметь разрешение на доступ к гостайне для строительства секретных объектов (различные убежища и так далее). «Мост» утверждает, что для указанных работ в Красноярске такой допуск не требуется.





Также в жалобе говорится, что госзакупка составлена таким образом, что государственная банковская гарантия по госконтракту потребуется сроком на год и это потребует дополнительных расходов заказчика. Банковская гарантия — это мера защиты интересов заказчика. Выступающий гарантом банк обязуется выплатить заказчику средства, если подрядчик не исполнит своих обязательств или исполнит их ненадлежащим образом.





Принадлежащая Сбербанку компания просит ФАС приостановить процедуру выбора поставщика по конкурсу, проверить условия госзакупки, а также обязать заказчика проектирования метро исправить нарушения.





Компания «Мост» контролируется Сбербанком и АФК «Система». Согласно базе данных «СПАРК», компаниям принадлежат равные доли «Моста» (по 47,5%). Весной «Мост» заключил несколько крупных контрактов в Москве на сумму около 300 миллионов рублей. В СМИ упоминалось, что поддержку компании оказывает АФК «Система», которая сотрудничает с правительством Москвы с тех пор, как мэром столицы был Юрий Лужков.





«Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» («КрасноярскТИСИЗ») выполняет работы в области инженерно-строительных изысканий и проектирования. Компания принадлежит Росимуществу. Олег Митволь возглавляет совет директоров предприятия.