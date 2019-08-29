К 2023 году московское метро вырастет в два раза по сравнению с 2010 годом

Общая протяженность линий московского метро к 2023 году увеличится в два раза по сравнению с 2010 годом, заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, в 2011-2019 годах протяженность линий выросла в 1,5 раза — на 155 километров, была построена 81 станция метро. Об этом идет речь в статье мэра Москвы, опубликованной на его сайте.





«К 2023 году московское метро вырастет в два раза. Два новых кольца — МЦК [Московское центральное кольцо] и БКЛ [Большая кольцевая линия] — являются уникальными проектами мирового уровня. Большая кольцевая линия станет самым большим метрокольцом в мире. Так быстро метро не росло в Москве никогда за всю свою историю. Это было не под силу даже во времена СССР, когда метро строили всей страной», — отмечается в заметке Собянина.





В статье говорится, что с 2010 года на линии вышло 1368 дополнительных пар поездов в сутки. В часы пик число пассажирских мест увеличилось на 321 тысячу, то есть на 30% с учетом МЦК. За этот период метрополитен получил более 3,5 тысячи новых вагонов, в том числе более тысячи поездов «Москва». С 2010 года реконструировано или построено 170 километров железнодорожных путей.





«Число пассажиров за эти годы тоже выросло — на 1,4 миллиона человек в будние дни. <...> В среднем в вагонах метро стало на 15% меньше пассажиров в часы пик», — сообщил Собянин в своей статье.





В 2019 году общая протяженность линий Московского метрополитена составила 456 километров, а к 2023-му планируется увеличить их протяженность до 574 километров.





По состоянию на 2019 год Московский метрополитен занимает третье место в мире по протяженности линий, уступая лишь Шанхайскому (676 километров) и Пекинскому (628 километров). По количеству станций (269) Московский метрополитен занимает девятое место в мире, уступая старейшему в мире лондонскому метро лишь на одну станцию.