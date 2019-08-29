Президент Татарстана выступил против празднования падения ордынского ига

«[Отзыв] отрицательный, и основан на тех аргументах, которые ранее уже были озвучены нашим научным сообществом. Мы исходим из того, что памятными датами в России должны быть исключительно такие, которые являются исключительно объединяющими для всего народа. Почему, например, не сделать памятной датой поход Суворова?», – заявила глава пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.





В Институте истории Академии наук Татарстана не увидели основания для введения новой памятной даты. По мнению казанских ученых, празднование окончания стояния на Угре «вызовет негативные общественно-политические последствия» и будет восприниматься в обществе «как противостояние русских и татар».





Заведующий отделом средневековой археологии Института археологии Академии наук Татарстана Искандер Измайлов заявил: «Русские будут воспринимать эту дату как день, когда победили татар; татары будут воспринимать как день, когда нас победили русские. Зачем нам сомнительные даты, которые будут нас разъединять?».





Daily Storm выяснил мнение историка из Института истории материальной культуры РАН Клима Жукова. Он считает, что с таким подходом можно отменить и празднование других памятных дат в истории России.





«У нас ежегодно празднуется победа в Куликовской битве в 1380 году, давайте и ее не праздновать. Мы с нашими татарскими собратьями составляем одно государство и стояние на реке Угре было позитивным событием и для них. Стояние на реке Угре происходило против хана Ахмата, он был ханом Большой орды с центром в районе Астрахани [сейчас несуществующий город Сарай-Бату]. Те народы, которые сейчас проживают в Татарстане этнически не очень близки с участниками стояния на Угре», – рассказал Жуков.





«Стояние на реке Угре было при правлении Ивана III, который при помощи промосковской партии в Казани присоединил ее к единому большому государству. Это единое государство через какое-то время расширилось до Тихого океана. Объединение для казанских татар было хорошо или плохо?», – добавил историк.





В данной ситуации, по мнению Жукова, возможно, имеет место желание Казани получить какие-то преференции от Москвы.





Инициативу установления памятной даты окончания Великого стояния на Угре в Госдуму внес депутат от Калужской области Геннадий Скляр. В пояснительной записке говорится, что противостояние русских и ордынских войск «является значительным и памятным событием в отечественной истории», в результате которого «произошло окончательное освобождение Руси от ига ордынских ханов и была обретена независимость Российского государства с центром в Москве». Законопроект получил положительное заключение правительства России. Ожидается, что Госдума рассмотрит документ осенью. До 2 сентября нижняя палата принимает отзывы из регионов.