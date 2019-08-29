В Мосгордуме призвали проверить безопасность строительства Юго-Восточной хорды

В Москве создали рабочую группу для проверки безопасности строительства Юго-Восточной хорды — экологи полагают, что при строительстве будет потревожен радиоактивный могильник на склоне Москвы-реки. Кроме экспертов, в группу также вошли депутаты Мосгордумы и местные жители. Они направили обращение к мэру города Сергею Собянину с просьбой остановить строительство.





Также группа потребовала провести всестороннюю экспертизу проекта с забором проб всех почв и воздуха, провести рекультивацию могильника и затем повторную экспертизу. До конца проведения экспертизы на территорию могильника предлагается закрыть доступ гражданам, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу комиссии Мосгордумы по здравоохранению Людмилу Стебенкову.





Кроме депутата, в группу вошли эколог, лидер движения «Зеленая Москва» Максим Шингаркин, профессор, доктор технических наук, эколог, специалист по ядерной безопасности Владимир Кузнецов, руководитель комиссии по транспорту Общественной палаты Москвы Максим Буре, глава муниципального округа Царицыно, онколог ЮАО Елена Самышина, экологи, местные жители.





Ранее экологи и журналисты обнаружили, что Юго-Восточная хорда будет проложена через могильник урана и тория, находящийся на склоне Москвы-реки между музеем-заповедником Коломенское, железнодорожным мостом Курского направления и Московским заводом полиметаллов. По их данным, это создает риск подъема радиоактивных отходов на поверхность и возникновения экологической катастрофы.





В июне 2019 года «Коммерсантъ» сообщал со ссылкой на произведенные корреспондентом замеры, что на территории могильника есть несколько мест с радиационным фоном, превышающим допустимый. У забора завода дозиметр зафиксировал показания в 152 и 634 микрорентген/час (при естественном радиационном фоне в 20 микрорентген/час). У подошвы склона и вовсе зафиксировал пороговое значение в 999 микрорентген/час. Таким образом, радиационный фон в этом месте был превышен в 50 раз, писала газета.