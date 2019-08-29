Песков: Кремль ждет новых шагов от Украины по выполнению минских договоренностей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока не может ничего сообщить об обмене заключенными между Россией с Украиной, но есть определенные контакты по его подготовке. Также Песков поприветствовал решение об освобождении Киевским судом из-под стражи главреда «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. Москва, по словам Пескова, ждет других конкретных шагов от Киева.





Журналисты попросили пресс-секретаря президента России сказать, можно ли считать запуском обмена освобождение Вышинского. «Мне нечего добавить по этой теме. Когда мы будем готовы, мы сообщим. Пока такой готовности у нас нет, — цитирует Пескова ТАСС. — Могу еще раз повторить, что мы приветствуем решение об освобождении [Кирилла] Вышинского. Имеют место определенные контакты, но больше мне добавить нечего».





Кроме того, Дмитрий Песков не ответил на вопрос журналистов о том, с чем связано этапирование осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова из колонии в Ямало-Ненецком автономном округе в Москву, о котором писали СМИ. «Я ничего не могу вам сказать», — заявил он.





Песков отметил, что в Кремле с большим вниманием наблюдают «за перезагрузкой власти на Украине». «Но хочу вам напомнить заявление Путина, который сказал, что судить можно будет по конкретным делам и по конкретным словам. Этого нужно дождаться, — призвал Песков. — Есть конкретные дела. Например, решение об освобождении Вышинского. Это мы приветствуем. Давайте ждать других [дел]».





Конкретизируя желаемые шаги со стороны Киева, представитель Кремля заметил, что речь идет о «нормализации двусторонних отношений и всего, что нужно сделать для этой нормализации». «Прежде всего, конечно, известный набор действий, зафиксированный на бумаге, необходимый для выполнения минских договоренностей», — сказал он.





Кирилл Вышинский был взят под стражу в Киеве в мае 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. В том же месяце суд арестовал главного редактора портала «РИА Новости Украина». В Москве назвали это происшествие беспрецедентным и неоднократно направляли Киеву ноты протеста в связи с данной ситуацией.





28 августа 2019 года Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения Вышинскому с ареста на освобождение под личное обязательство. Он был освобожден из-под стражи в зале суда. Журналист должен находиться в своей квартире и обязан являться в суд по первому требованию и воздерживаться от общения со свидетелями по своему уголовному делу, а также уведомлять суд об изменении места проживания и работы.





Президент Украины Владимир Зеленский 23 августа заявил, что обмен заключенными с Россией состоится в ближайшие дни и он лично занимается этим вопросом. Днем ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Москва и Киев ведут диалог по поводу обмена задержанными и осужденными. Этот вопрос также поднимался на прошедших переговорах Владимира Путина и французского президента Эммануэля Макрона, но без упоминания «каких-то конкретных лиц», отметил представитель Кремля.