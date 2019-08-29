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СМИ: ЦБ и «Ростелеком» захотели получить биометрические данные банковских клиентов
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СМИ: ЦБ и «Ростелеком» захотели получить биометрические данные банковских клиентов

Информация нужна для работы Единой биометрической системы, которая не может наполниться быстро самостоятельно

Информация нужна для работы Единой биометрической системы, которая не может наполниться быстро самостоятельно
Фото: © GLOBAL LOOK press

«Ростелеком» и российские банки до 31 августа должны проверить качество биометрических данных своих клиентов, которые собираются для внутренних биометрических систем финансовых учреждений. В частности, «Ростелеком» интересуют изображения лиц и слепок голоса, которые необходимы для точного распознавания личности. Такую задачу поставили перед банками ЦБ РФ Ассоциация ФинТех (АФТ) и сам «Ростелеком», которые желают использовать собранную информацию для наполнения своей Единой биометрической системы (ЕБС).


Как пишет РБК со ссылкой на три источника в банковской сфере, знакомых с вопросом, ЕБС наполняется слишком медленно для удовлетворения нужд системы — за год работы в нее внесено порядка 15 тысяч лиц и голосов различных клиентов. При этом сбором данных занимались 155 банков более чем в 5,3 тысячи отделений. Поэтому «Ростелеком» намерен получить такие данные от российских банков — они собирают информацию куда быстрее (по заявлению главы Сбербанка Германа Грефа, к концу 2018 года уже были собраны «миллионы» образцов»).


Основной проблемой является качество таких данных и возможность ими обменяться, отметил один из собеседников РБК. «Банки могут передать фотографии клиентов без какой-либо дополнительной информации о них, записи голосов передать не получится из-за технических трудностей», — уточнил он. По его словам, это означает, что либо в системе понизятся требования к идентификации (сейчас она требует и фото, и голоса), либо фотографии будут использоваться в каком-то внутреннем сервисе ЕБС.


«Ростелеком» может также готовиться к другому проекту и собирать биометрию для него, отметил второй источник издания. По мнению источника, корпорация планирует запустить сбор биометрии в МФЦ, а данные банков ей нужны для «эталонного образца», по которому будет отлаживаться и настраиваться система. «Взять их из ЕБС невозможно, так как система очень плохо наполняется, поэтому единственный вариант — обратиться к внутренним ресурсам банков», — полагает он.


Пресс-служба «Ростелекома» сообщила, что не осведомлена о связанном с МФЦ проекте.


Единая биометрическая система действует в России с 30 июня 2018 года. Платформа предназначена для идентификации личности при получении различных услуг. На данном этапе задействован лишь банковский сектор: кредитные организации, такие как Сбербанк, Альфа-Банк, ВТБ и другие, начали сбор данных клиентов 1 июля.


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