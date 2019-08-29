СМИ: ЦБ и «Ростелеком» захотели получить биометрические данные банковских клиентов

«Ростелеком» и российские банки до 31 августа должны проверить качество биометрических данных своих клиентов, которые собираются для внутренних биометрических систем финансовых учреждений. В частности, «Ростелеком» интересуют изображения лиц и слепок голоса, которые необходимы для точного распознавания личности. Такую задачу поставили перед банками ЦБ РФ Ассоциация ФинТех (АФТ) и сам «Ростелеком», которые желают использовать собранную информацию для наполнения своей Единой биометрической системы (ЕБС).





Как пишет РБК со ссылкой на три источника в банковской сфере, знакомых с вопросом, ЕБС наполняется слишком медленно для удовлетворения нужд системы — за год работы в нее внесено порядка 15 тысяч лиц и голосов различных клиентов. При этом сбором данных занимались 155 банков более чем в 5,3 тысячи отделений. Поэтому «Ростелеком» намерен получить такие данные от российских банков — они собирают информацию куда быстрее (по заявлению главы Сбербанка Германа Грефа, к концу 2018 года уже были собраны «миллионы» образцов»).





Основной проблемой является качество таких данных и возможность ими обменяться, отметил один из собеседников РБК. «Банки могут передать фотографии клиентов без какой-либо дополнительной информации о них, записи голосов передать не получится из-за технических трудностей», — уточнил он. По его словам, это означает, что либо в системе понизятся требования к идентификации (сейчас она требует и фото, и голоса), либо фотографии будут использоваться в каком-то внутреннем сервисе ЕБС.





«Ростелеком» может также готовиться к другому проекту и собирать биометрию для него, отметил второй источник издания. По мнению источника, корпорация планирует запустить сбор биометрии в МФЦ, а данные банков ей нужны для «эталонного образца», по которому будет отлаживаться и настраиваться система. «Взять их из ЕБС невозможно, так как система очень плохо наполняется, поэтому единственный вариант — обратиться к внутренним ресурсам банков», — полагает он.





Пресс-служба «Ростелекома» сообщила, что не осведомлена о связанном с МФЦ проекте.





Единая биометрическая система действует в России с 30 июня 2018 года. Платформа предназначена для идентификации личности при получении различных услуг. На данном этапе задействован лишь банковский сектор: кредитные организации, такие как Сбербанк, Альфа-Банк, ВТБ и другие, начали сбор данных клиентов 1 июля.