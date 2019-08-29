ФСБ обезвредила террориста в Кабардино-Балкарии

Сотрудники ФСБ обнаружили тайник с двумя самодельными взрывными устройствами в Кабардино-Балкарии (КБР) и задержали готовившего теракт жителя. Задержанный дал признательные показания. Сообщается, что теракт готовился в отношении объектов правоохранительных органов и государственных структур.





«В ходе отработки оперативной информации в лесном массиве вблизи населенных пунктов Черная речка и Алтуд Урванского района КБР обнаружен тайник с двумя готовыми к применению самодельными взрывными устройствами большой мощности», — говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ, передает RT.