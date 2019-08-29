ФСБ обезвредила террориста в Кабардино-Балкарии

Сотрудники ФСБ обнаружили тайник с двумя самодельными взрывными устройствами в Кабардино-Балкарии (КБР) и задержали готовившего теракт жителя. Задержанный дал признательные показания. Сообщается, что теракт готовился в отношении объектов правоохранительных органов и государственных структур.
«В ходе отработки оперативной информации в лесном массиве вблизи населенных пунктов Черная речка и Алтуд Урванского района КБР обнаружен тайник с двумя готовыми к применению самодельными взрывными устройствами большой мощности», — говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ, передает RT.
В сообщении сказано, что задержанный ранее судим за «преступления террористической направленности». Взрывные устройства обезврежены на месте.
13 августа директор ФСБ Александр Бортников заявил, что террористы вербуют иностранных студентов и мигрантов, находящихся в России. Для предотвращения вербовки необходимо устранить условия для вовлечения в противозаконную деятельность.
В Малгобекском районе Ингушетии утром 7 августа в 04:30 был введен режим контртеррористической операции. В ходе проверки селения Вознесенское правоохранители обнаружили группу боевиков, которые сразу открыли огонь по силовикам. Ответным огнем был уничтожен один боевик. Ликвидированный террорист являлся сторонником международной террористической организации ИГ*.
*ИГ («Исламское государство», ИГИЛ) — террористическая группировка, запрещенная в России.