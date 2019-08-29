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ФСБ обезвредила террориста в Кабардино-Балкарии
Новости

ФСБ обезвредила террориста в Кабардино-Балкарии

Сотрудники спецслужбы обнаружили тайник с двумя самодельными взрывными устройствами

Сотрудники спецслужбы обнаружили тайник с двумя самодельными взрывными устройствами
Фото: © GLOBAL LOOK press / Russian FSB press service

Сотрудники ФСБ обнаружили тайник с двумя самодельными взрывными устройствами в Кабардино-Балкарии (КБР) и задержали готовившего теракт жителя. Задержанный дал признательные показания. Сообщается, что теракт готовился в отношении объектов правоохранительных органов и государственных структур.


«В ходе отработки оперативной информации в лесном массиве вблизи населенных пунктов Черная речка и Алтуд Урванского района КБР обнаружен тайник с двумя готовыми к применению самодельными взрывными устройствами большой мощности», — говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ, передает RT.



В сообщении сказано, что задержанный ранее судим за «преступления террористической направленности». Взрывные устройства обезврежены на месте.


13 августа директор ФСБ Александр Бортников заявил, что террористы вербуют иностранных студентов и мигрантов, находящихся в России. Для предотвращения вербовки необходимо устранить условия для вовлечения в противозаконную деятельность.


В Малгобекском районе Ингушетии утром 7 августа в 04:30 был введен режим контртеррористической операции. В ходе проверки селения Вознесенское правоохранители обнаружили группу боевиков, которые сразу открыли огонь по силовикам. Ответным огнем был уничтожен один боевик. Ликвидированный террорист являлся сторонником международной террористической организации ИГ*.


*ИГ («Исламское государство», ИГИЛ) — террористическая группировка, запрещенная в России.


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