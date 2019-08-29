Любовь Соболь заявила, что на нее напали и выплеснули грязь

«Уверена, что нападение на меня организовано Евгением Пригожиным, «поваром Путина». Его почерк, его «фекальный» стиль, его человек снимал меня на камеру во время нападения», — считает юрист ФБК. Она добавила, что «обязательно будет обращаться в правоохранительные органы, но уверена, что так же, как и в случае с нападением на ее сборщиков подписей, организаторов нападений полиция «не найдет».





Любовь Соболь планировала баллотироваться в 43-м избирательном округе Москвы, избирком нашел брак почти в 15% подписей за Соболь (725 штук), в то время как максимально допустимое количество — 10%. Юрист ФБК тогда назвала решение о снятии ее с выборов политическим. 13 июля она объявила голодовку и держала ее более 30 дней.





В июле и августе в Москве прошли санкционированные и несогласованные акции протеста против снятия с выборов в столичный парламент независимых кандидатов. Одна из них состоялась 27 июля, она переросла в массовые беспорядки. В итоге полиция задержала около 1,5 тысячи человек. Следственный комитет России возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и насилии в отношении представителей власти после этой акции. В рамках расследования задержали и затем отправили под арест 13 человек.





Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября. Мосгоризбирком зарегистрировал 233 кандидата, помимо Любови Соболь комиссия отказала в регистрации на выборы в Мосгордуму еще 56 независимым кандидатам.