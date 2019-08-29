Генпрокурор Украины Луценко написал заявление об отставке

«Юрий Луценко подписал заявление на имя президента Зеленского об уходе с поста генерального прокурора», — сообщила Сарган.





Ранее Луценко заявлял, что подаст в отставку с началом работы парламента нового созыва. Верховная рада 29 августа в 13:00 начнет свое первое заседание в новом составе после выборов. В ходе собрания парламентарии должны дать согласие на назначение нового генпрокурора.





Луценко был назначен генпрокурором 12 мая 2016 года, когда пост президента занимал Петр Порошенко. После смены главы государства киевский суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завести уголовное дело в связи с возможными злоупотреблениями генпрокурора своими полномочиями.





Бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича юрист Андрей Портнов неоднократно заявлял, что препятствием для делопроизводства по Порошенко является украинский генпрокурор. По его словам, Луценко не подписывал ходатайства следователей ГБР по делам, связанным с экс-президентом.