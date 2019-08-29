Медведчук: Окончательного решения по делу украинского режиссера Сенцова пока нет

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что пока нет окончательной даты обмена заключенными между Украиной и Россией, в том числе нет решения по делу осужденного в РФ за подготовку теракта украинского режиссера Олега Сенцова. Ранее о переводе Сенцова из колонии №8 города Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе в следственный изолятор «Бутырка» в Москве сообщили источники «Интерфакса» и ТАСС.





«Этим вопросом [обмена заключенными] занимается официальная власть сегодня, президент Украины господин [Владимир] Зеленский и его команда. Я знаю о том, что переговоры ведутся, но окончательного варианта еще нет... Точно также и окончательно не решена судьба человека, которого вы назвали [Сенцова]», — цитирует ответ Медведчука журналистам РИА Новости.





По словам собеседников «Интерфакса» и ТАСС, Олега Сенцова доставили в столичную колонию в рамках проходящего процесса обмена заключенными. Адвокат Сенцова Дмитрий Динзе не подтвердил, но и не опроверг факт перевода его подзащитного в столичную колонию.





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