Киркоров обматерил персонал конкурса «Новая волна» — видео

«Бездарные! Поработали бы, чтобы это сделать! Пока я не отрепетирую сейчас с камерами, шоу ваше ****** [плохое] не начнется, понятно вам всем? <…> Пока здесь не появятся камеры, ничего здесь не будет», — кричал со сцены артист.





Киркоров подчеркнул в своей тираде, что ему все равно, сколько осталось до начала представления. По его словам, пока не пройдет репетиция, ничего не начнется.





Это не первый случай, когда известный певец нецензурно выражался в публичной обстановке. В 2004 году Киркоров не поладил с журналисткой Ириной Ароян. В 2011 году он выматерился во время репетиции на фестивале Crimea Music Fest, критикуя организацию репетиции. На Евровидении-2018 артист также нецензурно высказался в прямом эфире во время интервью.





Международный конкурс «Новая волна» в этом году проходит в Сочи с 24 по 29 августа. В нем принимают участие 13 финалистов из 11 стран мира. Специальными гостями конкурса стали Наталия Орейро и Рита Ора.