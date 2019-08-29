СМИ: Индия выплатила России аванс за поставку С-400 «Триумф»

Индия выплатила России аванс за поставку пяти полков зенитной ракетной системы ПВО С-400 «Триумф». Сумма контракта, заключенного в 2018 году, составила 5,43 миллиарда долларов. Поставки могут начаться в 2020 году, а завершиться в 2025 году.





«Этот вопрос урегулирован. Технические детали в силу объективных причин мы не комментируем», — сообщил собеседник РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.





В 2018 году российские СМИ сообщали о попытках США сорвать сделку с Индией на поставку С-400.





В июле 2019 года Россия начала поставки Турции четырех дивизионов С-400 «Триумф», которые должны быть развернуты к апрелю 2020 года. Президент Турции Эрдоган уже заявил, что С-400 являются наиболее эффективной защитой от возможных угроз.





С-400 «Триумф» — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Система предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. 28 апреля 2007 года постановлением правительства России зенитная ракетная система «Триумф» была принята на вооружение. «Триумф» — наименование экспортной версии. Дальность поражения — до 400 километров.