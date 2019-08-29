Суд в Новосибирске отказался снимать с выборов действующего мэра Анатолия Локотя

Центральный районный суд Новосибирска отказал кандидату на пост мэра Новосибирска от «Справедливой России», бывшему вице-губернатору Новосибирской области Виктору Козодою в требовании снять с выборов действующего градоначальника Анатолия Локотя. Козодой утверждает, что выдвинувшийся на второй срок Локоть использует для ведения своей избирательной кампании служебное положение, административный ресурс и бюджетные средства города.





«Суд принял решение исковые требования Козодя Виктора оставить без удовлетворения», — цитирует судью ТАСС.





Виктор Козодой пояснил свои требования тем, что Локоть якобы выпустил за счет бюджета агитматериалы — фото мэра и агитационный слоган разместили в издании «Красный проспект», которое по заказу мэрии за бюджетные деньги публикует информацию о деятельности муниципалитета. Такие материалы могут побудить читателя голосовать за действующего мэра, утверждает Козодой.





Кроме того, кандидат от справедливороссов считает, что Анатолий Локоть использует бюджетные средства для оплаты работы творческого коллектива «Дружина», который выступает на встречах мэра с жителями Новосибирска.





Представитель действующего мэра заявил в суде, что фото и слоган Локотя не формируют положительный образ кандидата и не могут побудить читателя за него голосовать. Кроме того, он отметил, что истец не предоставил ни одного доказательства того, что мэр в ходе кампании использовал бюджетные средства.





Анатолий Локоть 5 апреля заявил о намерении участвовать в выборах мэра Новосибирска от КПРФ в сентябре 2019 года. Выдвижение действующего мэра на второй срок поддержали единороссы — губернатор Новосибирской области Андрей Травников и спикер заксобрания региона Андрей Шимкив. СМИ писали, что поддержка «Единой Россией» кандидата от коммунистов связана с заключенным летом 2018 года соглашением, по которому КПРФ не выдвигает своего кандидата на губернаторских выборах Новосибирской области 2018 года, а «Единая Россия» поддерживает кандидата от КПРФ на выборах мэра в 2019 году.





Выборы мэра Новосибирска пройдут 8 сентября, в них примут участие 15 кандидатов.





В 2014 году на досрочных выборах мэра Новосибирска коммунист Анатолий Локоть набрал 43,47% голосов, его ближайший соперник, единоросс Владимир Знатков набрал 39,57% голосов.