СМИ: Правообладатели обяжут поисковики удалять ссылки на пиратский контент

Работающие в России интернет-поисковики будут обязаны удалять ссылки, ведущие на страницы с пиратским контентом — такие поправки к законопроекту «Об информации» разработали сотрудники крупнейших телекомпаний, онлайн-кинотеатров, а также «Яндекса» и Mail.ru Group. Модерировал процесс разработки Роскомнадзор. Поисковики, в том числе иностранные, предлагается подключить к реестру ссылок на пиратский контент и обязать удалять их из поисковой выдачи. Сейчас правообладатели не могут влиять на выдачу — они могут только заблокировать сам пиратский контент, если обнаружат его.





Как пишут «Ведомости» со ссылкой на текст инициативы, защита должна коснуться не только фильмов и сериалов, но и книг, музыки, программного обеспечения и другой интеллектуальной собственности. Роскомнадзор сможет давать разрешения различным компаниям на ведение отдельных реестров пиратских ссылок. Поисковики будут обязаны в течение 10 дней подключаться к ним и за шесть часов после размещения в реестре ссылки на пиратский контент удалять ее из выдачи. При этом в законопроекте не ограничено количество таких реестров — потенциально каждый правообладатель сможет иметь свой.





Нормы предлагается распространить не только на российские «Яндекс» и Mail.ru Group, которые в 2018 году подписали меморандум о досудебном удалении пиратских ссылок из выдачи, но и на Google и другие зарубежные поисковики. Сейчас Google работает с российскими правообладателями согласно нормам американского акта «Об авторском праве в цифровую эпоху» (DMCA) — правообладатели обязаны сами подавать жалобы, которые принимаются или отклоняются по желанию поисковика.





Представитель Роскомнадзора подтвердил «Ведомостям», что поправки закончены и направлены на рассмотрение в администрацию президента. Далее их передадут в комитет по информационной политике Госдумы, который продолжит работу над ним и внесет в российский парламент.





Согласно действующему законодательству, правообладатели могут заблокировать доступ к пиратскому контенту, но не удалять сами ссылки из поисковой выдачи — это право сохраняется за поисковиками.





Подписанный российскими поисковиками и правообладателями 1 ноября 2018 года антипиратский меморандум уже предполагал создание специального реестра ссылок с нелегальным контентом, которые будут передавать туда правообладатели. Такой реестр сейчас один, его курирует Роскомнадзор. Ведомство также выполняет функцию посредника в переговорах между участниками соглашения. Меморандум действует до 1 сентября 2019 года.





Министерство культуры также внесло в правительство антипиратские поправки. Глава ведомства Владимир Мединский оценивал ущерб российских правообладателей от рынка нелегального контента от 40 миллиардов до 70 миллиардов рублей в год.