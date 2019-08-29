«Известия»: В России трудоустроены 40% предпенсионеров

В России официально трудоустроены только 40% из 10,1 миллиона граждан предпенсионного возраста, пишут «Известия», ссылаясь на письмо Пенсионного фонда РФ (ПФР) в Минтруд. Cпециалисты связывают «экстремально высокий» уровень безработицы с нежеланием бизнесменов принимать на работу пожилых сотрудников, а также с распространенностью неофициальных трудовых отношений.





В документе ПФР отмечено, что в России 1,8 миллиона работающих мужчин в возрасте от 56 до 60 лет и 2,2 миллиона женщин от 51 до 55 лет. Из шести миллионов неработающих предпенсионеров часть закончили трудиться досрочно или уже не могут этого делать из-за инвалидности, пишет издание. Пресс-служба Пенсионного фонда подтвердила верность данных о безработных предпенсионерах и обратила внимание, что из статистики фонда выпадают служащие силового блока, включая военных, судей и других.





По оценкам профессора кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александра Щербакова, около 20-25% предпенсионеров могут быть трудоустроены неофициально. Член экспертного совета при правительстве Александр Сафонов заявил, что с дискриминацией по возрасту некоторые сотрудники сталкиваются начиная уже с 45 лет. По его словам, большинство работодателей считают устаревшими подходы и знания пожилых сотрудников.





По информации Минтруда за июль 2019 года, уровень безработицы среди россиян от 15 лет и старше по методологии Международной организации труда составляет 4,7%, а численность рабочей силы — 76,3 миллиона человек. Кроме того, в ведомстве ранее сообщили, что число предпенсионеров, зарегистрированных в органах службы занятости как безработные, увеличилось во II квартале 2019 года по сравнению с I кварталом до 122 тысяч человек. Максимальное пособие по безработице для граждан предпенсионного возраста составляет 11,2 тысячи рублей, около 80% безработных этой категории получают пособие.