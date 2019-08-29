Politico: Трамп приказал заморозить и проверить военную помощь Украине

Президент США Дональд Трамп приказал проверить, как используются средства, выделяемые на военную помощь Украине из оборонного бюджета Вашингтона, сообщает газета Politico со ссылкой на источник в Белом доме. Трамп желает убедиться в том, что средства используются в «лучших интересах США». Таким образом, 250 миллионов долларов не будут выделены Украине до окончания проверки. Как отмечает Politico, военная помощь США считается лакмусовой бумажкой, которая показывает, насколько сильно американское правительство оказывает давление на Москву.





«Президент хочет удостовериться, что интересы США соблюдаются, и хочет также доказательств того, что другие страны также вносят в них свою лепту», — пояснил источник издания. Проверку по указанию президента проведут в том числе глава Пентагона Марк Эспер и советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.





Инициатива вызвала критику со стороны представителей американского парламента. В комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США заявили, что намерены срочно выяснить причину замораживания ресурсов. «У нас есть серьезные опасения в связи с замораживанием этих важных средств», — отмечено в заявлении представителя комитета. Член Палаты представителей Том Малиновски (демократ от штата Нью-Джерси) заявил, что действия Трампа «в очередной раз на руку России».





Если средства не будут разморожены и переданы Украине до 30 сентября 2019 года, то есть до конца финансового года в США, то они вернутся в американский бюджет.





В этом финансовом году Вашингтон должен был выделить Украине 250 миллионов долларов на закупку вооружения, снаряжения, а также обучение личного состава. Согласно данным Министерства обороны США, общий объем военной помощи, оказанной Вашингтоном Киеву с 2014 года, составляет 1,5 миллиарда долларов. Администрация Трампа в 2017 году впервые одобрила продажу летального вооружения Украине, сделав шаг, которого администрация Барака Обамы никогда не делала. Этот шаг был расценен как признак того, что в Вашингтоне придерживаются жесткого подхода к отношениям с Москвой.