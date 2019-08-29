«Коммерсантъ»: В убийстве чеченского боевика в парке Берлина подозревают фиктивного сибиряка

Россиянин, арестованный по подозрению в убийстве в Берлине грузинского полевого командира чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили, въехал в Германию по документам уроженца Сибири Вадима Сергеевича, сообщает «Коммерсантъ». Знакомые убитого убеждены, что он стал жертвой национальной разборки, а киллер использовал фиктивные документы. Хангошвили убили 23 августа во время прогулки в парке в центре Берлина.





По информации прокуратуры Германии, подозреваемый въехал в страну по документам гражданина России Вадима Сергеевича. На допросе он назвал себя уроженцем Сибири и отрицал причастность к преступлению, утверждая, что его «с кем-то спутали», пишут немецкие СМИ. По их данным, расследование ведет федеральная прокуратура Германии — это может означать, что в качестве приоритетной рассматривается версия заказного убийства, следы которого ведут за границу. Правоохранители нашли в арендованной подозреваемым квартире помимо паспорта гражданина РФ крупную сумму денег и билеты на обратный рейс в Россию.





По версии следствия, киллер подъехал к Хангошвили в берлинском парке на велосипеде и выстрелил в затылок из пистолета Glock-26 с глушителем. Затем подозреваемый проехал до берега реки Шпрее, выбросил в воду пистолет, парик и велосипед и пересел на заранее спрятанный в кустах скутер, но на выезде из парка полицейские задержали его.





По мнению знакомых Зелимхана Хангошвили, расправиться с ним могли российские чеченцы, с которыми Хангошвили воевал во время второй чеченской войны, либо сбежавшие в Европу «ичкерийцы», представителей которых он пригласил к себе в гости в Грузию и бросил, когда их начал уничтожать местный спецназ. Однако источник «Интерфакса» во властных структурах Чечни говорил, что убитый в Германии гражданин Грузии давно утратил связь с родиной, Грозный не имеет отношения к его убийству.





41-летний гражданин Грузии, уроженец Панкисского ущелья чеченец-кистинец Зелимхан Хангошвили во время второй чеченской кампании воевал против федеральных войск. Он возглавлял небольшой отряд, подконтрольный террористу, участнику вооруженной борьбы за выход непризнанной Чеченской Республики Ичкерия Шамилю Басаеву, выяснил «Коммерсантъ». После ликвидации Басаева Хангошвили сумел вернуться на родину, в Панкисское ущелье Грузии, но попал в федеральный розыск и нажил себе влиятельных врагов среди российских чеченцев, пишет издание.





В августе 2012 года Зелимхан Хангошвили пригласил в гости в Грузию бывших соратников, прятавшихся от российского правосудия в Австрии. Боевики решили совершить набег в Чечню и пешим маршрутом отправились туда из Грузии, но в ущелье реки Лопота случайно столкнулись с крестьянами. Им пришлось брать свидетелей в заложники, начались переговоры с грузинскими властями о предоставлении коридора до российской границы. Однако спустя неделю после начала переговоров занимавший в то время пост президента Грузии Михаил Саакашвили решил отправить отряд спецназа, который почти в полном составе ликвидировал боевиков.





Весной 2015 года чеченского боевика уже пытались убить — киллер обстрелял автомобиль и ранил Хангошвили в плечо и руку. После этого Зелимхан Хангошвили заявил, что его жизнь находится в опасности, и, не получив от властей госзащиту, уехал из Грузии сначала на Украину к Михаилу Саакашвили, а затем в Германию.





Саакашвили назвал Хангошвили «истинным патриотом Грузии» и возложил ответственность за его убийство «на Москву», отмечает издание. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что убийство гражданина Грузии не имеет никакого отношения ни к российскому государству, ни к его официальным структурам.