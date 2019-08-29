Росстат обнаружил снижение объемов теневой экономики в России

Доля теневой экономики в ВВП России с каждым годом падает, сообщает Росстат со ссылкой на данные о национальных счетах в 2014-2018 годах. В ведомстве отметили, что в 2014 году эта доля оценивалась в 13,8% ВВП страны, тогда как в 2017-м она уже составляла только 12,7% ВВП. При этом наиболее «серыми» являются сектор операций с недвижимостью, а также сельское хозяйство, розничная торговля и строительство.





К теневой экономике Росстат причисляет три различных вида деятельности — теневое производство, при котором работники наняты неофициально или получают часть зарплаты «в конверте», неформальное производство для розничной продажи (например, незарегистрированное выращивание овощей и фруктов) и производство домашних хозяйств для собственного потребления. При этом криминальная деятельность в этот расчет не попадает.





Несмотря на снижение доли теневой экономики в общем ВВП страны, абсолютная сумма средств, замешанных в ней, с каждым годом медленно растет. В 2014 году «невидимыми» оказались 10,9 триллиона рублей, в 2015 году уже 11 триллионов, 11,4 триллиона в 2016-м, и 11,7 триллиона в 2017-м.





На конец 2018 года в российской экономике были неформально заняты 14 миллионов человек (19,3% в общей численности занятых), говорится в данных Росстата. Скрытый фонд оплаты труда (зарплаты в конвертах в официальном секторе и зарплаты в неофициальном секторе) составил в 2018 году 12,6% ВВП (порядка 13 триллионов рублей).





В ведомстве также отметили, что самая высокая доля неформального сектора — в сфере операций с недвижимостью (6,3% ВВП, больше половины теневой экономики страны). Неформальной экономике принадлежат и большинство экономических операций в этом секторе — 70,6%. Также по 1,4% неучтенного ВВП создается в сельском хозяйстве, охоте и рыболовстве, в секторах оптовой и розничной торговли, а также ремонта автотранспорта. Наконец, 0,9% теневых операций приходятся на сектор строительства.