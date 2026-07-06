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Лукашенко заявил, что международная «партия войны» стремится затянуть конфликт на Украине
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Лукашенко заявил, что международная «партия войны» стремится затянуть конфликт на Украине

Президент Белоруссии исключил отправку военных республики в зону боевых действий

Daily Storm
Президент Белоруссии исключил отправку военных республики в зону боевых действий

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что международная «партия войны» всеми силами стремится к затягиванию вооруженного противостояния на Украине, сообщает агентство БелТА.


Белорусский лидер назвал украинский конфликт главным очагом напряженности в регионе и подчеркнул, что Минск выступает сторонником мирного разрешения данного вопроса. По словам Александра Лукашенко, самостоятельность Белоруссии, ее союз с Россией и приверженность мирному урегулированию вызывают раздражение у отдельных западных политиков.


При этом президент обратился к военнослужащим и подчеркнул, что никто не будет посылать белорусских военных в зону боевых действий. Он добавил, что страна не хочет войны, однако международные сторонники продолжения конфликта этому препятствуют.


Ранее Александр Лукашенко прибыл на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, после чего вылетел в Китай, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.

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#белоруссия #украина #александр лукашенко