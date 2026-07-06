В Кремле назвали последовательной позицию Трампа по Украине

Позиция президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине является последовательной, а сообщения о постоянной смене его мнения не соответствуют действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет агентство «Интерфакс». По словам представителя Кремля, американский лидер убежден в своем понимании происходящего и при этом открыт к информации, которую до него доносит президент России Владимир Путин.





«У президента Трампа достаточно последовательная позиция, и измышления о том, что он якобы, как флюгер, меняет свою точку зрения, конечно же, не соответствуют действительности», — сказал Песков журналистам.





Также Дмитрий Песков подтвердил наличие договоренности между лидерами России и США о продолжении контактов в ближайшее время. Таким образом он прокомментировал информацию в СМИ о планируемом новом телефонном разговоре между Путиным и Трампом, который должен состояться после встречи президента США с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО.





Американские СМИ со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома ранее сообщили, что в ходе поездки на саммит НАТО Трамп проведет двусторонние встречи с Владимиром Зеленским и президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа, после чего выступит на пресс-конференции перед вылетом в Вашингтон.